Vremenska prognoza: Pljuskovi se premeštaju ka Banatu i Pomoravlju

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza: Pljuskovi se premeštaju ka Banatu i Pomoravlju

Nakon kiše u Beogradu i okolini, oblačni sistem se premešta ka istoku, dok se od srede očekuje novi vreli talas.

U Srbiji je danas pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 34 stepena. Oblačni sistem koji je doneo kišu i pljuskove Beogradu, Sremu i Šumadiji, u periodu od 17 do 18 časova premešta se ka južnom Banatu i Pomoravlju. Na snazi je žuti meteoalarm. Beta RTS Nova Danas Blic Telegraf Telegraf N1 Info

Početak naredne sedmice donosi promenljivo oblačno vreme sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova. Od srede sledi novi preokret uz sunčane dane i nagli rast temperature, koja će lokalno dostizati i do 40 stepeni. Pressek iKragujevac NIN Mondo Moj Novi Sad

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