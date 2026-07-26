Vremenska prognoza: Sunčano i toplo uz lokalne pljuskove i žuti meteoalarm

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U Srbiji pretežno sunčano i toplo sa temperaturama do 34 stepena, dok se krajem dana i tokom noći očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom između 30 i 34 stepena. Tokom popodneva i večeri, usled lokalnog razvoja oblačnosti, ponegde su mogući kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina, a na snazi je i žuti meteoalarm. Beta RTS Nova Danas