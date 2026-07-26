Vremenska prognoza: Topao dan, lokalni pljuskovi i najava ekstremnih vrućina

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Nakon današnjih pljuskova i nestabilnog početka sedmice, od srede se očekuje nagli rast temperature do 40 stepeni.

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom između 30 i 34 stepena. Tokom popodneva, oko 16-17 časova, očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom koji će do večeri zahvatiti veći deo zemlje, dok je na snazi žuti meteoalarm. Beta RTS Nova Danas Blic

Početak naredne sedmice donosi promenljivo oblačno vreme sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova. Od srede sledi novi preokret uz sunčane dane i nagli rast temperature, koja će lokalno dostizati i do 40 stepeni. Pressek iKragujevac NIN Mondo