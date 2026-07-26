Vremenska prognoza: Topao dan, lokalni pljuskovi i najava ekstremnih vrućina

Naslovi.ai pre 22 minuta
Vremenska prognoza: Topao dan, lokalni pljuskovi i najava ekstremnih vrućina

Nakon današnjih pljuskova i nestabilnog početka sedmice, od srede se očekuje nagli rast temperature do 40 stepeni.

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom između 30 i 34 stepena. Tokom popodneva, oko 16-17 časova, očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom koji će do večeri zahvatiti veći deo zemlje, dok je na snazi žuti meteoalarm. Beta RTS Nova Danas Blic

Početak naredne sedmice donosi promenljivo oblačno vreme sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova. Od srede sledi novi preokret uz sunčane dane i nagli rast temperature, koja će lokalno dostizati i do 40 stepeni. Pressek iKragujevac NIN Mondo

Povezane vesti »

Stiže novi vreli talas, temperature blizu 40 stepeni

Stiže novi vreli talas, temperature blizu 40 stepeni

Moj Novi Sad pre 2 minuta
Vremenska prognoza za Kragujevac od 27. jula do 2. jula: Kiša i pljuskovi početkom sedmice

Vremenska prognoza za Kragujevac od 27. jula do 2. jula: Kiša i pljuskovi početkom sedmice

iKragujevac pre 1 sat
(Radarski snimci) Pljuskovi i grmljavina stižu danas u Srbiju! Temperature do 34 stepeni, a onda strmoglavi preokret: Evo kako…

(Radarski snimci) Pljuskovi i grmljavina stižu danas u Srbiju! Temperature do 34 stepeni, a onda strmoglavi preokret: Evo kako će se kretati nevreme iz sata u sat.

Blic pre 57 minuta
Posle pljuskova stiže novo otopljenje: Kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Posle pljuskova stiže novo otopljenje: Kakvo nas vreme očekuje narednih dana

NIN pre 1 sat
Posle kiše i grmljavine stiže paklenih 40 stepeni: RHMZ upalio alarme, Srbiji preti novi temperaturni šok

Posle kiše i grmljavine stiže paklenih 40 stepeni: RHMZ upalio alarme, Srbiji preti novi temperaturni šok

Mondo pre 26 minuta
Novosađani, kreće novi vreli talas - biće i do 38 stepeni sledeće nedelje

Novosađani, kreće novi vreli talas - biće i do 38 stepeni sledeće nedelje

Radio 021 pre 2 sata
Prognoza za ponedeljak, 27. jul: Smena oblaka i sunca, temperatura do 33 stepena

Prognoza za ponedeljak, 27. jul: Smena oblaka i sunca, temperatura do 33 stepena

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaKragujevacVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Studenti u blokadi: Napadnuta studentkinja u Novoj Varoši

Studenti u blokadi: Napadnuta studentkinja u Novoj Varoši

Insajder pre 6 minuta
Vremenska prognoza: Topao dan, lokalni pljuskovi i najava ekstremnih vrućina

Vremenska prognoza: Topao dan, lokalni pljuskovi i najava ekstremnih vrućina

Naslovi.ai pre 22 minuta
Studenti u blokadi: Napadnuta studentkinja u Novoj Varoši, nasilnici priznali da je zbog politike

Studenti u blokadi: Napadnuta studentkinja u Novoj Varoši, nasilnici priznali da je zbog politike

N1 Info pre 17 minuta
Petoro planinara iz BiH poginulo na Elbrusu u Rusiji

Petoro planinara iz BiH poginulo na Elbrusu u Rusiji

Beta pre 2 minuta
Studenti u blokadi: Napadnuta studentkinja u Novoj Varoši, nasilnici priznali da je zbog politike

Studenti u blokadi: Napadnuta studentkinja u Novoj Varoši, nasilnici priznali da je zbog politike

Danas pre 22 minuta