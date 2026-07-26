Kosovska policija pretresala građane koji su došli na manastirsku slavu kod Prizrena

Nedeljnik pre 11 sati
Kosovska policija pretresala građane koji su došli na manastirsku slavu kod Prizrena

Pripadnici lokalne kosovske policije pretresali su danas sve koji su došli na manastirsku slavu u Svetim Arhangelima, kod Prizrena.

Postavili su metalne ograde između kojih je nekoliko pripadnika policije pretresalo vernike, otvarajući im i torbe i ručni prtljag koji su imali sa sobom, javila je Radio televizija Srbije (RTS). Mitropolit raško – prizrenski Teodosije pozvao je vernike da budu mirni i dostojanstveni i ne dozvole da budu isprovocirani ili da daju povod za policijsku intervenciju. „Nema jačeg oružja i nikakve zemaljske sile koja bi bila jača od toga da mi sačuvamo naše svetinje. Jer
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Petković: Nova Kurtijeva represija na delu, obavestićemo međunarodne predstavnike

Petković: Nova Kurtijeva represija na delu, obavestićemo međunarodne predstavnike

NIN pre 11 sati
U manastiru kod Prizrena obeležena slava, tzv. kosovska policija pretresala vernike

U manastiru kod Prizrena obeležena slava, tzv. kosovska policija pretresala vernike

Sputnik pre 10 sati
Kosovska policija pretresala građane koji su došli na manastirsku slavu kod Prizrena

Kosovska policija pretresala građane koji su došli na manastirsku slavu kod Prizrena

Radio 021 pre 11 sati
U Sv. arhangelima kod Prizrena obeležena slava, tzv. kosovska policija pretresala vernike; Petković: Nova Kurtijeva represija…

U Sv. arhangelima kod Prizrena obeležena slava, tzv. kosovska policija pretresala vernike; Petković: Nova Kurtijeva represija na delu

RTV pre 11 sati
Pripadnici kosovske policije pretresali Srbe koji su došli na manastirsku slavu kod Prizrena

Pripadnici kosovske policije pretresali Srbe koji su došli na manastirsku slavu kod Prizrena

Nova pre 11 sati
"Pretresali su majke sa bebama u kolicima, žene i mladiće" Oglasio se Petar Petković nakon što je kosovska policija…

"Pretresali su majke sa bebama u kolicima, žene i mladiće" Oglasio se Petar Petković nakon što je kosovska policija kontrolisala pravoslavne vernike: "Jedinstvo i vera su jači od svakog terora"

Blic pre 11 sati
Petković: Kurti želi da se ponovi Gazimestan, policija pretresala kolica sa bebama

Petković: Kurti želi da se ponovi Gazimestan, policija pretresala kolica sa bebama

Euronews pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Balkan, najnovije vesti »

Bosanac pred sudom zbog spektakularne pljačke u Francuskoj: Kada ga je policija zaustavila uradio je nešto bizarno, odmah su…

Bosanac pred sudom zbog spektakularne pljačke u Francuskoj: Kada ga je policija zaustavila uradio je nešto bizarno, odmah su ga uhapsili

Kurir pre 4 sati
Uhapšen muškarac iz Herceg Novog zbog sumnje na uznemiravanje maloletnice: Državljanka Rusije prijavila slučaj, određeno mu…

Uhapšen muškarac iz Herceg Novog zbog sumnje na uznemiravanje maloletnice: Državljanka Rusije prijavila slučaj, određeno mu zadržavanje do 72 sata

Kurir pre 3 sata
Ovo su planinari koji su poginuli na Elbrusu! Dvojica članova ekspedicije sa fotografije su preživela! (foto/video)

Ovo su planinari koji su poginuli na Elbrusu! Dvojica članova ekspedicije sa fotografije su preživela! (foto/video)

Kurir pre 1 dan
Spasioci evakuisali tijela dvoje planinara iz BiH na Elbrusu, potraga za još troje privremeno obustavljena

Spasioci evakuisali tijela dvoje planinara iz BiH na Elbrusu, potraga za još troje privremeno obustavljena

Slobodna Evropa pre 1 dan
(Video) Pet alpinista iz BiH stradalo u snežnoj oluji: Bili zarobljeni na 5.100 metara

(Video) Pet alpinista iz BiH stradalo u snežnoj oluji: Bili zarobljeni na 5.100 metara

Dnevnik pre 1 dan