Kosovska policija pretresala građane koji su došli na manastirsku slavu kod Prizrena

Pripadnici lokalne kosovske policije pretresali su danas sve koji su došli na manastirsku slavu u Svetim Arhangelima, kod Prizrena.

Postavili su metalne ograde između kojih je nekoliko pripadnika policije pretresalo vernike, otvarajući im i torbe i ručni prtljag koji su imali sa sobom, javila je Radio televizija Srbije (RTS). Mitropolit raško – prizrenski Teodosije pozvao je vernike da budu mirni i dostojanstveni i ne dozvole da budu isprovocirani ili da daju povod za policijsku intervenciju. „Nema jačeg oružja i nikakve zemaljske sile koja bi bila jača od toga da mi sačuvamo naše svetinje. Jer