Štrajk grčkih carinika na prelazima sa Severnom Makedonijom najavljen za sutra

Nedeljnik pre 1 sat
Štrajk grčkih carinika na prelazima sa Severnom Makedonijom najavljen za sutra

Četvoročasovni štrajk carinika na grčkim graničnim prelazima sa Severnom Makedonijom – Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki (Medžitlija) najavljen je za sutra pre podne.

Kako je ranije saopštilo ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije, prema informacijama dobijenim od nadležnih grčkih organa, u periodu od 5.00 do 9.00 po makedonskom vremenu (6.00 do10.00 po grčkom), putnička vozila će biti propuštana na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen za ulazak i izlazak iz Grčke. Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije je istaklo da će preduzeti sve mere i staviti u funkciju sve
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