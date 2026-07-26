Vlada produžila smanjenje akciza na naftne derivate za još nedelju dana

Nedeljnik pre 2 sata
Vlada produžila smanjenje akciza na naftne derivate za još nedelju dana

Vlada Srbije još jednom je produžila Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta, prenela je danas Radio-televizija Srbije (RTS).

Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara za litar. Prethodno smanjenje akciza od ukupno 20 odsto bilo je na snazi 20. do 26. jula, odnosno ističe danas, dok je smanjenje od 10 procenata važilo od 13. do 19. jula. Odluka, kako navodi RTS, predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Vlada produžila smanjenje akciza na naftne derivate za još nedelju dana

Vlada produžila smanjenje akciza na naftne derivate za još nedelju dana

Insajder pre 2 sata
Vlada produžila smanjenje akciza na naftne derivate za još nedelju dana

Vlada produžila smanjenje akciza na naftne derivate za još nedelju dana

N1 Info pre 2 sata
Akcize na gorivo 20 odsto niže i narednih nedelju dana

Akcize na gorivo 20 odsto niže i narednih nedelju dana

Radio 021 pre 2 sata
Vlada za još nedelju dana produžila smanjenje akciza na gorivo

Vlada za još nedelju dana produžila smanjenje akciza na gorivo

Nova pre 2 sata
Vlada produžila smanjenje akciza na naftne derivate za još nedelju dana

Vlada produžila smanjenje akciza na naftne derivate za još nedelju dana

Danas pre 2 sata
Vlada produžila smanjenje akciza na naftne derivate za još nedelju dana

Vlada produžila smanjenje akciza na naftne derivate za još nedelju dana

RTS pre 2 sata
Vlada Srbije produžila umanjenje akciza na gorivo od 20 odsto do 2. avgusta

Vlada Srbije produžila umanjenje akciza na gorivo od 20 odsto do 2. avgusta

Pressek pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVlada Srbijeakcize

Regioni, najnovije vesti »

GRAĐENJE KRAGUJEVCA: Kako je knjaževa sablja na kragujevačkom ataru obeležila buduću teritoriju vojne industrije

GRAĐENJE KRAGUJEVCA: Kako je knjaževa sablja na kragujevačkom ataru obeležila buduću teritoriju vojne industrije

InfoKG pre 17 minuta
Biće: džabe smo je popunili!

Biće: džabe smo je popunili!

Prokuplje press pre 22 minuta
Vučić vodi „Borat kampanju“, ubeđuje svoje glasače da pevaju i kad im se plače

Vučić vodi „Borat kampanju“, ubeđuje svoje glasače da pevaju i kad im se plače

Ozon press pre 17 minuta
Veličanstven huk i lepota: Jelovarnik sa visinom od 71 metar jedan je od najvećih vodopada u Srbiji, krije i neobičnu legendu…

Veličanstven huk i lepota: Jelovarnik sa visinom od 71 metar jedan je od najvećih vodopada u Srbiji, krije i neobičnu legendu za zaljubljene (FOTO)

RINA pre 7 minuta
Kako su mediji pripremali teren za rat u Jugoslaviji

Kako su mediji pripremali teren za rat u Jugoslaviji

Ozon press pre 12 minuta