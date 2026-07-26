(Foto) Španija i Francuska u borbi sa razornim požarima: Vatra preti i Bordou, desetine hiljada hektara uništeno

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
(Foto) Španija i Francuska u borbi sa razornim požarima: Vatra preti i Bordou, desetine hiljada hektara uništeno

Veliki šumski požari zahvatili su delove Španije i Francuske, gde je evakuisano više stotina hiljada ljudi, dok se vatrogasne ekipe i dalje bore sa vatrenom stihijom koja je uništila desetine hiljada hektara.

Više od 121.000 ljudi evakuisano je ili im je naloženo da ostanu u svojim domovima zbog požara koji su zahvatili više od 45.000 hektara u regionima Madrid i Avila u Španiji, dok se vatrena stihija širi prema Toledu, prenose španski mediji. U drugim delovima zemlje, 20 stanovnika mesta Murijas de Ponjos takođe je moralo da bude evakuisano zbog požara, dok je 16 dece iz letnjeg kampa evakuisano zbog požara u Kuakos de Justeu, prenosi El Pais. Foto: Tanjug/AP/Manu
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