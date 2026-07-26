Netanjahu: Naravno da nameravam da idem u Njujork, obratiću se iz sedišta UN i govoriti istinu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da planira da prisustvuje zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) u Njujorku i odbacio optužbe protiv njega pred Međunarodnim krivičnim sudom (ICC), tvrdeći da su postupci tog suda zasnovani na lažnim optužbama i političkim motivima.

"Naravno da nameravam da dođem u Njujork. Pojavljivao sam se gotovo svake godine tokom svog mandata, osim kada su postojali bezbednosni razlozi", rekao je Benjamin Netanjahu u intervjuu za Fox News dodajući da namera da se obrati iz sedišta UN kako bi "govorio istinu". Izraelski premijer osvrnuo se i na odluke ICC-a, koji je izdao naloge za hapšenje njega i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina. On je posebno kritikovao smenjenog