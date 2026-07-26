Ruski istražni komitet pokrenuo krivični postupak zbog pogibije petoro alpinista iz BiH

Istražni komitet Ruske Federacije je po nalogu predsednika te institucije pokrenuo krivični postupak zbog smrti grupe planinara iz Bosne i Hercegovine u Elbrusu.

Kako piše Klix.ba, krivični postupak je pokrenut zbog sumnje na prouzrokovanje smrti iz nehata za dva ili više lica. Istražitelji trenutno sprovode radnje usmerene na prikupljanje dokaznih materijala. "Prema verziji istrage, 24. jula 2026. godine grupa od sedam alpinista stranih državljana vršila je uspon na planinu Elbrus. Tokom večeri narednog dana, usled naglog pogoršanja vremenskih prilika, grupa je skrenula s rute. Jedan od alpinista se spustio s planine i