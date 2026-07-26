Zvezda pobedila Vojvodinu u meču drugog kola Superlige Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Vojvodinu rezultatom 3:1 u meču drugog kola Superlige Srbije.

Domaća ekipa je prvu šansu na utakmici imala u šestom minutu, kada je Jung Vu Seol šutirao pored gola Vojvodine, koju je nakon odlaska Miroslava Tanjge iz kluba vodio pomoćni trener Predrag Kandić. Zvezda je povela u 15. minutu nakon što je Osman Bukari postigao prvi gol od povratka u klub. Vasilije Kostov je četiri minuta kasnije duplirao prednost ekipe iz Beograda. Fudbaler Vojvodine Nardin Mulahusejnović je u 32. minutu pogodio za 2:1, posle asistencije Lazara