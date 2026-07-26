Isplata novca iz Akcionarskog fonda: Ko ima pravo na više od 6.000 dinara u septembru

Isplata novca iz Akcionarskog fonda doneće pojedinim građanima znatno veće iznose od najavljenih 6.000 dinara, jer će zakonski naslednici preminulih moći da ostvare pravo i na njihove naknade.

Istovremeno, penzionerima od 14. septembra počinje isplata jednokratne pomoći od 20.000 do 35.000 dinara. Pojedini građani će umesto osnovnih 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda dobiti čak 12.000 ili 18.000 dinara na osnovu nasleđivanju prava preminulih članova porodice, dok će penzionerima već od 14. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć u iznosu od 20.000 do 35.000 dinara. Osnovni iznos isplate iz Akcionarskog fonda zakazane za 22. septembar jeste 6.000