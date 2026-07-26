Kada se očekuju isplate iz novog paketa ekonomskih mera?

Nova ekonomija pre 5 sati
Kada se očekuju isplate iz novog paketa ekonomskih mera?
Ministar finansija Siniša Mali precizirao je u objavi na Instagramu tačne datume kada će različitim kategorijama građana leći novac na račune iz poslednjeg paketa ekonomskih mera. „Isplate novčane podrške iz novog paketa počeće odmah nakon što najstariji sugrađani prime svoje redovne mesečne prinadležnosti u septembru“, najavio je Mali. Penzioneri će tako najpre dobiti redovne penzije 2, 5. ili 10. septembra, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju. Najveći broj
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