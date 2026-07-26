Sutra duža čekanja na granici sa Grčkom zbog štrajka carinika

Nova ekonomija pre 15 minuta
Sutra duža čekanja na granici sa Grčkom zbog štrajka carinika

Zbog štrajka grčkih carinika u ponedeljak će doći do usporenog prelaska granice na nekoliko najprometnijih prelaza između Severne Makedonije i Grčke, saopštila je Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije (JUTA).

Organizovana privremena obustava rada carinskih službi će uticati na protok saobraćaja, saopštila je ova asocijacija. Kako je objavljeno na zvaničnoj Fejsbuk stranici Jute, obustava će trajati od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Izmena režima rada odnosi se na kopnene granične prelaze Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki (Mežitlija). Iako carinske službe neće raditi u punom kapacitetu, putnički
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