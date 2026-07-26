Ko je prelepa Milica koja je ponovo aktuelna? Zbog Partizana ćemo je opet gledati u Beogradu

Luka Vildoza postao je novi košarkaš Partizana, a to znači da ćemo u Beogradu ponovo gledati Milicu Tasić, njegovu suprugu odbojkašicu.

Kako je njihova ljubav počela? Novi košarkaš Partizana je bio stanovnik Bolonje dok je igrao za Virtus, a pre toga i Atine. Luka Vildoza je prvo igrao za Panatinaikos, a zatim je bio i u dresu Olimpijakosa, što je uticalo i na izbor sredine prelepe Srpkinje. Milica je priznala kako je i sama birala klub da bi bila što bliže Luki, pa su se tako zajedno našli u Grčkoj. Vildoza je prošle godine zaprosio lepu Milicu, sa kojom je u vezi od perioda kada je nastupao za