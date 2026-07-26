Partizan se ponovo mučio, ali slavio u Šapcu: Golčina pa nestvarna glupost Seka, Ilića raduje pobeda ali brinu brojni problemi…

Fudbaleri Partizana savladali su Mačvu u Šapcu u 2. kolu domaćeg šampionata sa 3:1 i tako došli do prve prvenstvene pobede u novoj sezoni Superlige Srbije.

Uskoro opširnije... Stadion: FK Mačva Šabac; Sudija: Lazar Lukić Mačva: Rakonić - Ilić, Tojcić, Vrastanović, Sladojević, Stevanović - Abdulahi, Terzić, Rakić, Đorđić - Vidakov Partizan: Krunić - Đurđević, Simić, Milić, Roganović - Ugrešić - Trifunović, Aleksić, Vukotić, Že, Zubairu Malo posle gola Sek je napravio neviđenu glupost, dobio je crveni karton jer je uhvatio Pajovića za vrat. To je označilo početak totalne ofanzive Mačve, samim tim i mnogo prostora, pa je