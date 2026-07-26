Požar nadomak Bordoa: Vatra stvorila fenomen kakav Francuska ne pamti, Makron hitno sazvao krizni kabinet

Nova pre 1 sat
Požar nadomak Bordoa: Vatra stvorila fenomen kakav Francuska ne pamti, Makron hitno sazvao krizni kabinet

Gradonačelnik Bordoa Tomas Kazenav saopštio je danas da je šumski požar do sada nezabeleženih razmera svega 15 kilometara udaljen od periferije, a 25 kilometara od centra grada, ali je istakao da se u ovom trenutku ne ramišlja o evakuaciji Bordoa.

U noći između subote i nedelje oko 55.000 ljudi je evakuisano u široj okolini Bordoa, u regionu Žironda, poznatom po vinogradima. Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je danas da je situacija u regionu i dalje „veoma nepovoljna“ i da se šumski požar „kreće ka gradskom području Bordoa“. Zbog gustog dima u tom regionu, od 17 časova svi avioni na aerodromu u Bordu značajno kasne i u odlasku i u dolasku. Skoro 30 letova kompanije "Izidžet" je
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