"Unuk je dobio ime po meni": Prvo oglašavanje Lee Kiš nakon što je postala baka

Voditeljka Lea Kiš ima veliki razlog za slavlje, jer je njena ćerka Sara Mia Jokić 24. jula na svet donela dečaka.

Ponosna baka nije krila sreću, a sada je otkrila prve utiske nakon dolaska unuka, detalje sa porođaja, ali i emotivnu priču iza njegovog imena. Lea je priznala da je tokom ćerkinog porođaja osećala veliku tenziju, ali da je sada presrećna što je sve prošlo u najboljem redu. - Kao i svaka baka, bilo je tenzije, sad imam duplu brigu, ali sam presrećna - započela je voditeljka i otkrila detalje o bebi: - Dečak se rodio sa tri kilograma zdrav, malo je poranio, ali je