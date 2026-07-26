Danas u Sremskoj Mitrovici sunčano i toplo, ali popodne moguć pljusak sa grmljavinom

SREMSKA MITROVICA – Građane Sremske Mitrovice danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme.

Najviša dnevna temperatura dostići će oko 33 stepena, dok će jutro biti prijatnije, sa temperaturom oko 17 stepeni. Tokom većeg dela dana zadržaće se sunčani intervali, ali u popodnevnim i večernjim satima postoji mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Zbog toga je za područje Srema na snazi žuti meteoalarm zbog visokih temperatura i moguće grmljavine. Rizik postoji od kratkotrajnih intenzivnih pljuskova, udara groma i pojačanog vetra. Vetar će biti slab do