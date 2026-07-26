Jemenski premijer tvrdi da Huti napadima na komercijalne brodove sprovode iransku agendu

Napadi Huta ugrožavaju slobodu plovidbe i remete globalne lance snabdevanja i trgovine

Jemenski premijer Šaja Mohsen el Zindani izjavio je danas da kontinuirani napadi militantne jemenske grupe Huti na komercijalne brodove, koji predstavljaju pretnju po bezbednost na Crvenom moru, pokazuju da Huti sprovode iransku agendu. El Zindani je u objavi na platformi Iks rekao da napadi ugrožavaju slobodu plovidbe, remete globalne lance snabdevanja i trgovine, i potkopavaju regionalne i međunarodne mirovne napore Ujedinjenih nacija. „Zaštita slobode plovidbe i