Kina: vanredna situacija zbog tajfuna, evakuisano više od 710.000 ljudi

Pokrajinski departman za saobraćaj je poslao 14 saobraćajnih timova i 134 tima za hitne intervencije sa ukupno 3.223 ljudi

PEKING - Vlasti u provinciji Guangdong na jugu Kine evakuisale su više od 710.000 ljudi zbog tajfuna Hongsi (međunarodni naziv Noul), preneli su danas kineski mediji. Najveći broj ljudi je privremeno raseljen u gradskim okruzima Huidžou (205.000) i Šanvej (192.000), a pokrajinski štab za kontrolu poplava i suše ranije je saopštio da je evakuisano još 340.000 ljudi, prenosi dnevnik Nanfang Dejli. Tajfun Noul, sa vetrovima jačine 45 metara u sekundi pogodio je