Šlepovani autobus se otkačio i udario u tamvaj

Politika pre 4 sati
Šlepovani autobus se otkačio i udario u tamvaj

Nezgoda se dogodila u ulici Bulevara kralja Aleksandra, zbog čega je obustavljen tramvajski saobraćaj na linijama 5, 6, 7 i 14

Jutros oko 07.30 autobus koji je bio prikačen za šlep kamion otkačio se sa gvozdene rude i udario u tramvaj, saznaje Tan‌jug u MUP. Kako je Tan‌jugu rečeno autobus privatnog prevoznika koji je šlepovan kamionom otkačio se, krenuo unazad i udario u tramvaj koji je bio na stanici. Nedugo nakon udesa na lice mesta je stigla ekipa Hitne pomoći koja je konstatovala da nije bilo povređenih. Nakon ove nezgode je obustavljen tramvajski saobraćaj na linijama 5, 6, 7 i 14, a
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