Zelenski: Rusija snima američke baze u Zalivu i šalje podatke Iranu

Politika pre 3 sata
Zelenski: Rusija snima američke baze u Zalivu i šalje podatke Iranu

Ukrajinski predsednik tvrdi da postoji jasna veza između ruskih satelitskih snimaka i iranskih napada

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da ukrajinske obaveštajne službe imaju informacije o novoj ruskoj pomoći iranskom režimu, kao i da će im naložiti da te podatke prenesu partnerima Ukrajine. „Naložiću obaveštajnim službama da našim partnerima prenesu informacije koje imamo o novoj pomoći Rusije iranskom režimu. Od početka jula beležimo da Rusija aktivno satelitski snima teritorije zemalja Zaliva i američke vojne objekte koji se tamo
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"Imamo satelitske snimke i šaljemo ih svim saveznicima", Zelenski tvrdi: "Obaveštajne službe našle dokaz da Rusija pomaže…

"Imamo satelitske snimke i šaljemo ih svim saveznicima", Zelenski tvrdi: "Obaveštajne službe našle dokaz da Rusija pomaže Iranu"

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