Zelenski: Rusija snima američke baze u Zalivu i šalje podatke Iranu

Ukrajinski predsednik tvrdi da postoji jasna veza između ruskih satelitskih snimaka i iranskih napada

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da ukrajinske obaveštajne službe imaju informacije o novoj ruskoj pomoći iranskom režimu, kao i da će im naložiti da te podatke prenesu partnerima Ukrajine. „Naložiću obaveštajnim službama da našim partnerima prenesu informacije koje imamo o novoj pomoći Rusije iranskom režimu. Od početka jula beležimo da Rusija aktivno satelitski snima teritorije zemalja Zaliva i američke vojne objekte koji se tamo