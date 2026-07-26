Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 27. jula do 2. jula)

U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i toplčo vreme.

Lokalna pojava kiše i pljuskova sa grnljavinom moguća je u prvom delu sedmice. U ponedeljak, 27. jula, u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Pljuskovi i grmljavina očekuju se i u Kragujevcu i Šumadiji, gde će najviša dnevna temperatura biti 31 stepen. U utorak, 28. jula, u većini mesta će biti suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde