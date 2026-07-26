Ako krećete za Grčku pripremite se na čekanje: Grčki carinici štrajkuju u ponedeljak ujutru

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Ako krećete za Grčku pripremite se na čekanje: Grčki carinici štrajkuju u ponedeljak ujutru

Građani Srbije koji planiraju da u ponedeljak, 27. jula, krenu u Grčku trebalo bi da se pripreme na moguće duže čekanje na granici zbog obustave rada grčkih carinskih službi, saopštila je JUTA. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

U ponedeljak ujutru biće obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. Rad grčkih carinika biće obustavljen u periodu od 5.00 do 9.00 časova po našem vremenu, odnosno od 6.00 do 10.00 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Obustava rada odnosi se na carinske službe na prelazima Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki (Medžitlija). Putnički saobraćaj, ipak, neće biti potpuno obustavljen. Prema dostupnim informacijama putnička vozila će
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