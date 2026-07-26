Trka za Veliku nagradu Bahreina voziće se početkom oktobra u Maleziji

Međunarodna automobilska federacija (FIA) saopštila je da će se trka Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina, koja je bila planirana za proleće ove godine, održati 4. oktobra na stazi Sepang u Maleziji. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Formula 1 je ranije odložila trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, koje su bile planirane za mart i april, zbog eskalacije rata sa Iranom. Na stazi Sepang trke Formule 1 su se vozile od 1999. do 2017. godine, a zvaničan naziv ovogodišnje trke biće - Velika nagrada Bahreina. Trkački vikend u Sepangu smešten je između ulične trke u Bakuu, koja se vozi 26. septembra i trke u Singapuru, 11. oktobra. "Ono što je najvažnije, ovo su fantastične vesti za naše navijače. Oni