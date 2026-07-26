Noris: Presrećan sam ponovnim povratkom na vrh

Radio sto plus pre 2 sata
Noris: Presrećan sam ponovnim povratkom na vrh

“Moj današnji tempo je verovatno bio jedan od najboljih ikada.

Bolid je bio fantastičan za vožnju i imao sam potpuno poverenje u njega. Sjajna trka, a činjenica da sam vratio prvo mesto zahvaljujući dužem ostanku na stazi pre drugog odlaska u boks, to nisam očekivao. Tempo je bio toliko dobar da sam bez problema mogao duže da ostanem na stazi, a prednost svežijih guma u završnici mi je donela pobedu. Presrećan sam što sam ponovo na vrhu i što sam ponovo broj jedan”, rekao je Noris, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Noris je na stazi
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