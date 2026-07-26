Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

Radio sto plus pre 14 minuta
Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

Karapas je “kraljevsku” etapu dugu 171 kilometar od Bur d’Oazana do Alp d’Ueza prešao za četiri sata, 59 minuta i 39 sekundi.

To je njegova druga etapna pobeda u ovogodišnjoj trci, a ukupno treća na Turu. On je osigurao tačkastu majicu, belu sa crvenim tačkama, za najboljeg penjača u trci. Drugo mesto zauzeo je Belgjanac Remko Evenepul iz Red Bul Bore sa 26 sekundi zaostatka, a treći je bio Amerkanac Sem Kus iz Visme sa 31 sekundom zaostatka. Kus je imao problema u završnici, izgubio je kontrolu i mogao je da padne preko ograde, pa ga je Karapas pretekao na oko pet kilometara do cilja.
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Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

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Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

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Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

Radio sto plus pre 1 sat
Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

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Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

Pogačar na korak od pete titule na Tur d’Fransu, Karapas pobednik 20. etape

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