Kragujevčanin uhapšen zbog pretnje predsedniku Srbije

Pripadnici policije uhapsili su S.S. (55) iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je na društvenoj mreži Fejsbuk postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike, saopšteno je danas iz ministarstva unutrašnjih poslova.

Sumnja se da je osumnjičeni sa profila na društvenoj mreži Fejsbuk objavio video-snimak u kojem je, uz pokazivanje noža, uputio direktne pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku lista „Informer“ Draganu J. Vučićeviću. Policija je brzom identifikacijom osumnjičenog, preduzimanjem operativnih mera i radnji locirala i uhapsila osumnjičenog, dok je u toku dalje preduzimanje mera i radnji u skladu sa zakonom. Kako je