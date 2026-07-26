Bukti najveći požar u istoriji Španije; Vatra na pragu Bordoa, stotinu kuća izgorelo u samo jednoj opštini

RTS pre 4 sati
Bukti najveći požar u istoriji Španije; Vatra na pragu Bordoa, stotinu kuća izgorelo u samo jednoj opštini

Šumski požari približili su se predgrađima istorijskog grada Bordoa, u srcu francuske vinske regije. Više od 150 kuća izgorelo uz departmanu Žirondi. Požari, najveći u istoriji Španije, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sijera de Espadan.

Veliki požar u blizini obilaznice oko Rima izazvao poremećaj u saobraćaju Veliki požar koji je danas izbio u blizini obilaznice u južnom delu Rima, u oblasti Laurentina, izazvao je poremećaj u saobraćaju i veliku saobraćajnu gužvu u tom delu italijanskog glavnog grada, a više automobila je evakuisano sa lica mesta. U gašenju požara učestvuju i tri helikoptera, koji pomažu vatrogascima koji su na terenu, prenosi Ansa. Zbog požara na južnoj obilaznici oko Rima za
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