Četiri gola, dva crvena kartona i prva superligaška pobeda Partizana u Šapcu

Fudbaleri Partizana ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni Superlige Srbije, pošto su u Šapcu savladali Mačvu rezultatom 3:1 u meču drugog kola, iako su do tri boda stigli tek u samoj završnici.

Partizan je stigao do prve pobede u novoj sezoni Superlige Srbije, dok je Mačva, uprkos otporu i igraču manje tokom više od pola sata, ostala bez bodova. Crno-beli su bolje ušli u utakmicu i poveli već u 10. minutu. Posle centaršuta sa desne strane lopta je prošla kroz kazneni prostor domaćih, a Ibrahim Zubairu je ostao sam na drugoj stativi i preciznim udarcem u dalji ugao savladao golmana domaćih. Partizan je nakon vodećeg gola imao terensku inicijativu, ali nije