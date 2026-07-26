Džošua preživeo dva nokdauna i nokautirao Prengu, susret sa Fjurijem blizu

RTS pre 48 minuta
Džošua preživeo dva nokdauna i nokautirao Prengu, susret sa Fjurijem blizu

Entoni Džošua ostao je na putu ka dugo očekivanom britanskom derbiju sa Tajsonom Fjurijem, pošto je u Džedi savladao Albanca Kristijana Prengu nokautom u drugoj rundi, iako je već u prvih dvadeset sekundi borbe dva puta bio na podu.

Džošua je doživeo težak početak meča. Prenga, poznat kao snažan nokauter, prvo ga je oborio snažnim aperkatom, a potom još jednom poslao na pod, nagovestivši veliko iznenađenje. Ipak, britanski bokser se brzo oporavio. Već u drugoj rundi uzvratio je serijom snažnih udaraca desnom rukom i prekidom okončao meč, upisavši 30. pobedu u 34 profesionalna nastupa. Bila je to Džošuina prva borba posle teške saobraćajne nesreće u decembru prošle godine, u kojoj su poginuli
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Albanac umalo šokirao Entonija Džošuu: Britanac se izvukao, pa nokautirao Kristijana

Albanac umalo šokirao Entonija Džošuu: Britanac se izvukao, pa nokautirao Kristijana

Mondo pre 8 minuta
Albanac ga bacio na kolena, ali je Džošua pokazao zašto je šampion VIDEO

Albanac ga bacio na kolena, ali je Džošua pokazao zašto je šampion VIDEO

B92 pre 3 minuta
Džošua brutalno pretukao Albanca! Krv prštala na sve strane: Na kraju ga je Entonio i unakazio... (foto)

Džošua brutalno pretukao Albanca! Krv prštala na sve strane: Na kraju ga je Entonio i unakazio... (foto)

Kurir pre 43 minuta
Džošua jedva preživeo teror Albanca na početku meča, pa ga nokautirao!

Džošua jedva preživeo teror Albanca na početku meča, pa ga nokautirao!

Telegraf pre 33 minuta
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Veliki transfer na pomolu: Luka Vildoza prvi pik Partizana

Veliki transfer na pomolu: Luka Vildoza prvi pik Partizana

Euronews pre 8 minuta
Albanac umalo šokirao Entonija Džošuu: Britanac se izvukao, pa nokautirao Kristijana

Albanac umalo šokirao Entonija Džošuu: Britanac se izvukao, pa nokautirao Kristijana

Mondo pre 8 minuta
U osmoj deceniji počeo tenisku karijeru! Pobedio je momka od 35 godina: Čudesna priča iz Kruševca

U osmoj deceniji počeo tenisku karijeru! Pobedio je momka od 35 godina: Čudesna priča iz Kruševca

Kurir pre 3 minuta
(Ne)zaboravljeni: Biljana Veselinović, nekadašnja teniserka, a danas uspešan trener u „belom sportu” na teniskom terenu zbog…

(Ne)zaboravljeni: Biljana Veselinović, nekadašnja teniserka, a danas uspešan trener u „belom sportu” na teniskom terenu zbog simpatije

Dnevnik pre 13 minuta
Albanac ga bacio na kolena, ali je Džošua pokazao zašto je šampion VIDEO

Albanac ga bacio na kolena, ali je Džošua pokazao zašto je šampion VIDEO

B92 pre 3 minuta