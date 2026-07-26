Džošua preživeo dva nokdauna i nokautirao Prengu, susret sa Fjurijem blizu

Entoni Džošua ostao je na putu ka dugo očekivanom britanskom derbiju sa Tajsonom Fjurijem, pošto je u Džedi savladao Albanca Kristijana Prengu nokautom u drugoj rundi, iako je već u prvih dvadeset sekundi borbe dva puta bio na podu.

Džošua je doživeo težak početak meča. Prenga, poznat kao snažan nokauter, prvo ga je oborio snažnim aperkatom, a potom još jednom poslao na pod, nagovestivši veliko iznenađenje. Ipak, britanski bokser se brzo oporavio. Već u drugoj rundi uzvratio je serijom snažnih udaraca desnom rukom i prekidom okončao meč, upisavši 30. pobedu u 34 profesionalna nastupa. Bila je to Džošuina prva borba posle teške saobraćajne nesreće u decembru prošle godine, u kojoj su poginuli