Iran: Ni Amerikancima nije jasna strategija Vašingtona; Netanjahu: Dolazim u Njujork, odgovoriću na optužbe

Posle gotovo dve nedelje, SAD dva dana zaredom nisu izvele napade na Iran dok, prema navodima Aksiosa, Vašington ostavlja prostor za nastavak pregovora. Njujork tajms je, u međuvremenu, objavio da je zabrinutost zbog manjka odbrambenih raketa glavni razlog za odlaganje napada. Sa druge strane, iranski brigadni general Mohamad Akraminija tvrdi da su iranske snage nanele ozbiljnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku. Ističe i da odmazde neće biti dok god Amerikanci ne napadaju Iran.

21:43 Aksios: Admiral Kuper preporučio prekid bombardovanja oko Ormuskog moreuza Vrhovni komandant američke vojske na Bliskom istoku, admiral Bred Kuper preporučio je prekid bombardovanja oko Ormuskog moreuza jer je ono dostiglo granicu svoje efikasnosti, izjavila su danas dva izvora koja su upoznata sa njegovim stavom. Izvori su za Aksios rekli da je preporuka Kupera, komandanta Centralne vojne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), zajedno sa preporukama