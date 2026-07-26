Njujork tajms: Manjak raketa razlog za odlaganja američkih napada; Iran: Naneli smo ozbiljnu štetu bazama SAD

RTS pre 22 minuta
Njujork tajms: Manjak raketa razlog za odlaganja američkih napada; Iran: Naneli smo ozbiljnu štetu bazama SAD

Prvi put posle gotovo dve nedelje SAD u noći između petka i subote nisu izvele napade na Iran dok, prema navodima Aksiosa, Vašington ostavlja prostor za nastavak pregovora. Njujork tajms u, međuvremenu, objavio je da je zabrinutost zbog manjka odbrambenih raketa glavni razlog za odlaganje napada. Sa druge strane, iranski brigadni general Mohamad Akraminija tvrdi da su iranske snage nanele ozbiljnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku.

13:52 Mediji: SAD i Iran odgovorili na predlog posrednika za obnovu pregovora Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na predlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dve sukobljene strane, dok posrednici nastavljaju napore za postizanje desetodnevnog primirja koje bi omogućilo nastavak dijaloga o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti u regionu, javlja El Arabija. Prema navodima izvora, cilj inicijative je smanjenje tenzija i
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