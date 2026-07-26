Noćni udar na Kijev – gorele zgrade i automobili; Zelenski: Putin dobija pojačanje, ko su novi vojnici

Rat u Ukrajini – 1614. dan. U Zaporoškoj oblasti proglašen je dan žalosti posle napada na turistički centar u Kirilivki, u kojem je poginulo 12 ljudi, među kojima i deca. Ruske snage su i noćas napale ukrajinsku prestonicu, Kijev.

Zelenski tvrdi: Imamo podatke da Rusi pomažu Irancima Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske obaveštajne službe imaju informacije o novoj ruskoj pomoći iranskom režimu, kao i da će im naložiti da te informacije prenesu partnerima Ukrajine. (Ukrinform) Opširnije Kraće Rusi napali Krivi Rog Ruske snage su napale Krivi Rog, u Dnjepropetrovskoj oblasti, izbio je požar u tržnom centru, izvestio je šef OVA Oleksandr Ganža. Prema njegovim