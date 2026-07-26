Petoro planinara iz BiH poginulo na Elbrusu, dvojica preživela silazak

Petoro planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, na Kavkazu, nakon što je sedmočlana ekspedicija bez angažovanog vodiča zatražila pomoć tokom silaska sa planine. Dvojica članova ekspedicije su preživela, a ruski istražni organi pokrenuli su istragu o okolnostima tragedije.

Prema navodima ruskih medija, grupa od sedam državljana BiH samostalno je krenula u uspon na Elbrus. Uveče 25. jula, na visini od oko 5.100 metara, u predelu planinskog sedla, članovi ekspedicije nisu mogli da nastave silazak i uputili su poziv za pomoć. Spasioci ruskog Ministarstva za vanredne situacije krenuli su ka mestu nesreće odmah po prijemu poziva, u 21.21 prema moskovskom vremenu. Osmočlana spasilačka ekipa najpre je pronašla tela dvojice nastradalih, dok