Putin: Zapad preko Jugoslavije menjao svetski poredak, Kijev će izgubiti teritorije; Zelenski najavio "dubinske udare"

RTS pre 5 sati
Putin: Zapad preko Jugoslavije menjao svetski poredak, Kijev će izgubiti teritorije; Zelenski najavio "dubinske udare"

Rat u Ukrajini – 1614. dan. Ruske snage napale su tri okruga u Kijevu, Desnjanski, Solomjanski i Ševčenkivski. Gađani su i Harkov, Zaporožje i Černigov. Generalštab Ukrajine je potvrdio da je pogođen objekat "Černomornaftagasa" na Krimu. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će bezbednost Kalinjingradske oblasti biti obezbeđena svim raspoloživim sredstvima, uz ključnu ulogu Baltičke flote. SB UN sutra će održati hitnu sednicu o situaciji u Ukrajini, na zahtev Kijeva.

Broj povređenih u napadu na Černigov porastao na 25 Broj povređenih u ruskom napadu na Černigov porastao je na 25, saopštile su ukrajinske vlasti. U napadu su poginule dve osobe. Među poginulima je i devetogodišnja devojčica, dok je među povređenima troje dece, saopštilo je ukrajinsko tužilaštvo. Kako je navedeno, u napadu su oštećeni objekat prodavnice, garaža i vozila. U sanaciji posledica učestvovalo je 39 spasilaca sa 12 vozila. Ukrajinske vlasti navode da je
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