Vatra na pragu Bordoa, požari i dalje besne oko Madrida – stotine hiljada evakuisanih u Francuskoj i Španiji

RTS pre 56 minuta
Vatra na pragu Bordoa, požari i dalje besne oko Madrida – stotine hiljada evakuisanih u Francuskoj i Španiji

Šumski požari približili su se predgrađima istorijskog grada Bordoa, u srcu francuske vinske regije, dok se Francuska i Španija bore sa vatrenom stihijom koja je primorala stotine hiljada ljudi na evakuaciju. Požari i dalje besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sijera de Espadan, poznat po velikim šumama bora i hrasta plutnjaka.

U Francuskoj je kasno u subotu naređena evakuacija za još 55.000 ljudi, čime je ukupan broj evakuisanih u jugozapadnim regionima Žironda i Land dostigao oko 250.000. Kapetan vatrogasaca Nikolas Braz izjavio je za novinsku agenciju AFP da je požar stvorio "sopstvene vetrove – uključujući i vrtloge", dodajući da je ponašanje vatre bilo "nepredvidivo i nekontrolisano". Požari su zahvatili poluostrvo Kap Fere na atlantskoj obali, popularno turističko odredište, a
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