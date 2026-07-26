BLISKOISTOČNI SUKOB: Aksios: Tramp otkazao udare na Iran; Teheran i Kijev razmenili optužbe povodom incidenta u Kaspijskom jezeru

RTV pre 1 sat  |  RTS
BLISKOISTOČNI SUKOB: Aksios: Tramp otkazao udare na Iran; Teheran i Kijev razmenili optužbe povodom incidenta u Kaspijskom…

BEOGRAD - Prvi put posle gotovo dve nedelje SAD u noći između petka i subote nisu izvele udare na Iran, dok, prema navodima Aksiosa, Vašington ostavlja prostor za nastavak pregovora. Istovremeno, ponovo su eskalirali sukobi u Jemenu. Teheran i Kijev razmenili su optužbe povodom incidenta u Kaspijskom jezeru.

Noć između petka i subote bila je prva posle gotovo dve nedelje u kojoj SAD nisu izvele udare na Iran. Prema navodima Aksiosa, predsednik SAD Donald Tramp naložio je vojsci da za sada ne napada Iran, iako se, prema navodima tog portala, i dalje pripremaju planovi za moguće masovne udare, dok Vašington ostavlja prostor za nastavak pregovora. Portparol Korpusa garde islamske revolucije tvrdi da su iranski napadi uništili američke avione u bazama širom regiona.
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