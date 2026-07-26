Netanjahu: Tramp i ja ćemo tokom sastanka razgovarati o nizu pitanja, uključujući Iran

TEL AVIV - Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će sa američkim predsednikom Donaldom Trampom razgovarati o svim pitanjima koja su trenutno na dnevnom redu, uključujući situaciju u Iranu.

Navodeći da će prisustvovati i sahrani Lindzija Grejema, Netanjahu je preminulog senatora nazvao jednim od najvećih prijatelja Izraela od osnivanja države i dodao da je prikladno da mu se ukaže čast, prenosi Tajms ov Izrael. Obraćajući se na početku sastanka vlade, Netanjahu je rekao da je sinoć razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, koji mu je obećao da Sjedinjene Američke Države nameravaju da preduzmu mere protiv Međunarodnog krivičnog suda