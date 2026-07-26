Planina Olimp, plaže u Normandiji i Asuka-Fudživara proglašeni za lokalitete Svetske baštine UNESKO

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Planina Olimp, plaže u Normandiji i Asuka-Fudživara proglašeni za lokalitete Svetske baštine UNESKO

BUSAN - UNESKO je danas saopštio da je grčka planina Olimp uvrštena na Listu svetske baštine.

Odluka je doneta na 48. zasedanju Komiteta za svetsku baštinu, koje se održava u Busanu u Južnoj Koreji i traje do 29. jula, prenosi Katimerini. Olimp je priznat kao prirodno i kulturno dobro od izuzetne univerzalne vrednosti za čovečanstvo i time je zvanično postao lokalitet Svetske baštine UNESKO-a. Odluka je usvojena jednoglasno, čime je potvrđeno međunarodno priznanje jedinstvene prirodne, kulturne i simbolične vrednosti ovog znamenitog grčkog planinskog
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