Španija: Požar kod Valensije nekontrolisano se širi, evakuisano 16.000 ljudi

RTV pre 19 minuta  |  Tanjug
Španija: Požar kod Valensije nekontrolisano se širi, evakuisano 16.000 ljudi

MADRID - Požar kod Valj d'Uiksu, kod Valensije, na istočnoj obali Španije nekontrolisano se širi, zbog čega je evakuisano 16.000 ljudi, izjavili su danas zvaničnici.

Požar se nekontrolisano širi i stigao je do prirodnog parka Sijera de Espadan, prenosi Pais. Vatra je izbila u jednom naselju Valj d'Uiksu, u zoni uz samu planinu, a tokom dana se brzo širila zbog jakih udara zapadnog vetra, koji je duvao brzinom većom od 50 kilometara na sat, izuzetne suše i visokih temperatura. "Požar i dalje nije pod kontrolom", izjavila je sinoć gradonačelnica Valja d'Uiksoa Tanija Banos u video-poruci objavljenoj na gradskim društvenim
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Više od 121.000 ljudi evakuisano zbog požara u Madridu, Avili i Toledu

Više od 121.000 ljudi evakuisano zbog požara u Madridu, Avili i Toledu

Insajder pre 4 minuta
Više od 330.000 ljudi evakuisano u Francuskoj i Španiji dok besne požari

Više od 330.000 ljudi evakuisano u Francuskoj i Španiji dok besne požari

Danas pre 5 minuta
Vatrena neman kod Valensije van kontrole, evakuisano 16.000 ljudi, vatrogasci i vojska na terenu

Vatrena neman kod Valensije van kontrole, evakuisano 16.000 ljudi, vatrogasci i vojska na terenu

Dnevnik pre 24 minuta
Požar u Španiji nekontrolisano se širi, evakuisano 16.000 ljudi /video/

Požar u Španiji nekontrolisano se širi, evakuisano 16.000 ljudi /video/

Sputnik pre 9 minuta
(Foto) Španija i Francuska u borbi sa razornim požarima: Vatra preti i Bordou, desetine hiljada hektara uništeno

(Foto) Španija i Francuska u borbi sa razornim požarima: Vatra preti i Bordou, desetine hiljada hektara uništeno

Newsmax Balkans pre 1 sat
Vatra još uvek bukti i širi se - evakuisano više od 120.000 ljudi, situacija van kontrole VIDEO

Vatra još uvek bukti i širi se - evakuisano više od 120.000 ljudi, situacija van kontrole VIDEO

B92 pre 1 sat
Vatrena stihija u Španiji se nastavlja: iz Madrida evakuisano preko 120.000 stanovnika

Vatrena stihija u Španiji se nastavlja: iz Madrida evakuisano preko 120.000 stanovnika

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MadridValensijapožarŠpanija

Svet, najnovije vesti »

Ruski stručnjaci upozoravaju da omiljene mesne prerađevine mogu da izazovu rak debelog creva

Ruski stručnjaci upozoravaju da omiljene mesne prerađevine mogu da izazovu rak debelog creva

Insajder pre 14 minuta
Rumunski lovac F-16 oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

Rumunski lovac F-16 oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

Insajder pre 34 minuta
Potraga za osumnjičenim za smrtonosni napad na Paradi ponosa u Berlinu

Potraga za osumnjičenim za smrtonosni napad na Paradi ponosa u Berlinu

BBC News pre 15 minuta
Više od 121.000 ljudi evakuisano zbog požara u Madridu, Avili i Toledu

Više od 121.000 ljudi evakuisano zbog požara u Madridu, Avili i Toledu

Insajder pre 4 minuta
Planina Olimp, plaže u Normandiji i Asuka-Fudživara proglašeni za lokalitete Svetske baštine UNESKO

Planina Olimp, plaže u Normandiji i Asuka-Fudživara proglašeni za lokalitete Svetske baštine UNESKO

RTV pre 9 minuta