Šumski požar u Avili najveći u španskoj istoriji, zahvatio 50.000 hektara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Šumski požar u Avili najveći u španskoj istoriji, zahvatio 50.000 hektara

MADRID - Šumski požar u Avili, u centralnoj Španiji, koji je do danas zahvatio 50.000 hektara zemljišta, najveći je do sada u španskoj istoriji, saopštile su španske vlasti.

Ogromni šumski požari koji haraju pokrajinom Avila, u okolini Madrida i u Toledu ostaju aktivni i prevazilaze kapacitete za njihovo gašenje, a zbog požara je evakuisano ili je blokirano oko 90.000 ljudi, prenosi El Pais. Dok su mnogi frontovi na kojima se vatra proširila stavljeni pod kontrolu, nekoliko požara i dalje gori i još uvek se ne može smatrati da su potpuno stavljeni pod kontrolu. U Avili, okolini Madrida i u Toledu požari su zahvatili oko 77.000 hektara
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