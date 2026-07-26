Vučić: Nadam se da bismo pre kraja septembra mogli sve da završimo oko NIS-a

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da se nada da bi pre kraja septembra mogao da bude završen posao oko kupoprodaje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

"Po prvi put da sam pomalo optimista, mislim da se tehničke stvari sve privode kraju. Nadam se da bismo do kraja septembra, ili pre kraja septembra, mogli sve da završimo. Nadam se i ranije, da budem iskren, ali ne volim da obećavam nešto što posle toga se ispostavi kao nerealno", rekao je Vučić za TV Prva. On se osvrnuo i na nedavno ukidanje tarifa za Srbiju od strane američke administracije i naveo da je Srbija uoči ukidanja bila na listi za tarife od 12,5 odsto,