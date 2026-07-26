Vučić: Predsednički izbori u decembru ili januaru, najkasnije početkom februara

RTV pre 38 minuta  |  Tanjug
Vučić: Predsednički izbori u decembru ili januaru, najkasnije početkom februara

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ako parlamentarni izbori budu održani u novembru tada će predsednički izbori biti u januaru, najkasnije početkom februara, a ako parlamentarni budu u oktobru predsednički bi mogli biti do kraja decembra.

"Ako budu u novembru parlamentarni, onda će biti u januaru. Ako su u oktobru parlamentarni, moguće je od kraja decembra ili početkom januara da budu predsednički. Ako su u novembru, onda će svakako biti u januaru, ili možda najkasnije početkom februara", rekao je Vučić za TV Prva. Na pitanje da li je video istraživanja "Crte" o rezultatima izbora, odgovorio je da prvo nije verovao u to, ali kada je posle video koliko novca dobijaju od raznih zemalja, onda, kako
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