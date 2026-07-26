Zelenski najavio nastavak dubokih udara na ciljeve u Rusiji

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da se saglasio sa bezbednosnim zvaničnicima da se nastave duboki udari na ciljeve u Rusiji, kao i da je ažurirana lista prioritetnih ciljeva.

"Održali smo sastanak o dubokim udarima... Danas smo se složili da nastavimo naše operacije i ažurirali smo listu prioritetnih ciljeva - u skladu sa stvarnim uticajem na Rusiju i njenom sposobnošću da nastavi i produži ovaj rat", istakao je Zelenski u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, dometi za udare na ciljeve u Rusiji već su veći od 3.000 kilometara, a Ukrajina gradi kapacitet za delovanje na većim daljinama. Zelenski je dodao da