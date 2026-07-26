Spasioci evakuisali tijela dvoje planinara iz BiH na Elbrusu, potraga za još troje privremeno obustavljena

Slobodna Evropa pre 1 dan
Spasioci evakuisali tijela dvoje planinara iz BiH na Elbrusu, potraga za još troje privremeno obustavljena
Spasioci ruskog Ministarstva za vanredne situacije evakuisali su tijela dvoje planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli na padinama planine Elbrus u ruskoj republici Kabardino-Balkariji, na nadmorskoj visini od 5.350 metara, saopštila je u nedjelju regionalna uprava Ministarstva. "Tijela dvoje planinara evakuisana su na poljanu Azau i predata istražno-operativnoj grupi nadležnih organa", navodi se u saopštenju koje prenosi ruska novinska agencija Interfax.
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