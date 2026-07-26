Potraga za osumnjičenim nakon smrtonosnog napada na paradi ponosa u Berlinu

Nemačke vlasti raspisale su danas poternicu za osumnjičenim koji je u bekstvu nakon što je kombijem uleteo među ljude na paradi ponosa u Berlinu.

U napadu je jedna osoba poginula, a najmanje 16 je povređeno. Nemački kancelar Fridrih Merc opisao je incident, koji se dogodio sinoć, kao „napad na društvo“. Policija i tužilaštvo zatražili su pomoć građana u pronalaženju 21-godišnjeg osumnjičenog, identifikovanog kao Abdul B. Dodali su da je iz vozila, nakon udaranja u ljude, izašla jedna ili više osoba. Oni veruju da je nekoliko ljudi i izbodeno nožem. U upozorenju objavljenom danas građanima je savetovano da