Tajfun Noul pogodio jug Kine, iseljeno više od 715.000 ljudi

Serbian News Media pre 1 sat
Tajfun Noul pogodio jug Kine, iseljeno više od 715.000 ljudi

Tajfun Noul pogodio je rano jutros jug Kine, donoseći snažne vetrove i obilne padavine, koje su tokom vikenda zahvatile i Hongkong.

Zbog nevremena je u provinciji Guangdong iseljeno više od 715.000 ljudi, dok su vlasti podigle nivo pripravnosti, a stotine letova je otkazano. Kineski Nacionalni meteorološki centar saopštio je da je tajfun Noul stigao na kopno oko 3.50 časova po lokalnom vremenu duž obale grada Huizhou, u provinciji Guangdong. Kineska državna novinska agencija Sinhua navela je da je Noul najjači tajfun koji je ove godine pogodio Kinu. Opservatorija u Hongkongu saopštila je da se
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