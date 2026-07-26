Hamilton posle kazne zbog 0,1 km/h: Može da me košta titule

Sport klub pre 28 minuta  |  Autor: Ognjen Bojić
Hamilton posle kazne zbog 0,1 km/h: Može da me košta titule

Vozač Ferarija Luis Hamilton izjavio je da je optimističan pred nastavak sezone Formule 1, ali da eliminiše greške koje su ga koštale boljeg plasmana i na Velikoj nagradi Mađarske, ali i u prethodnom periodu.

Aktuelni prvak sveta, as Meklarena Lando Noris, trijumfovao je na Velikoj nagradi Mađarske, 11. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Sedmostruki prvak sveta je trku završio na petoj poziciji, pošto je dobio kaznu od dodatnih pet sekundi jer je prekoračio brzinu u pit-lejnu za 0,1 kilometara na sat. Hamilton je kažnjen prilikom poslednjeg odlaska na zamenu pneumatika, za koji kaže da je bio nepotreban. „Zaista mislim da nije trebalo da odradimo poslednji odlazak
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