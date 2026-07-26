Kandić: Ostaje žal zbog trećeg gola, do kraja smo bili u egalu

Sport klub pre 1 dan  |  Autor: Aleksandar Petrović
Kandić: Ostaje žal zbog trećeg gola, do kraja smo bili u egalu

Trener Vojvodine Predrag Kandić rekao je posle poraza od Crvene zvezde (3:1) da njegova ekipa može da žali zbog načina na koji je završila derbi, istakavši da je do samog finiša bila rezultatski u igri.

Kandić, koji je na klupi Novosađana menjao Miroslava Tanjgu, ocenio je da je njegov tim u prvom poluvremenu igrao previše oprezno, ali da je u nastavku uspeo da uspostavi ravnotežu. „Imam utisak da smo u prvom poluvremenu igrali malo bojažljivo i da nismo bili na nivou na kom možemo da budemo. Posle primljenog gola imali smo neke situacije iz kojih smo mogli da ih ugrozimo, ali nismo uspeli“, rekao je Kandić. On smatra da je drugo poluvreme bilo znatno kvalitetnije
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